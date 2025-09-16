駱漢隆：台房市約掉2成　有些投資人賠錢賣

高雄市室內設計裝修商業同業公會理事長駱漢隆。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月15日電（記者 蔣繼平）針對高雄景氣的觀察，高雄市室內設計裝修商業同業公會理事長駱漢隆向中評社表示，室內設計裝修與買房需求正相關，政府打房滿1年，今年房市交易量能比去年下降2成，以室內設計裝修來看的話約掉1到2成，與去年相比是有差的，若景氣要走下波，可能只是剛開始，還要觀察。



駱漢隆表示，目前房地產市場差了兩成左右，有些案例是賠錢賣掉，避免後面房貸繳不出來會更慘。



由高雄市室內設計裝修商業同業公會等主辦的2025高雄國際建材大展12日到15日在高雄展覽館展出，共有125家廠商、450個攤位。以“環保節能綠建材”、“生活美學軟裝飾”、“智慧家居與永續生活”三大主題為核心。



有關今年建材展的人潮，駱漢隆表示，人潮很多，他問了幾家廠商都認為算多，因為建材展有些是推品牌，並非以接訂單為主，所以攤位看的是人潮，越多人詢問，那未來市場就越看好。首日開展廠商專業人士，之後三天一般消費者。



駱漢隆說，近年會展主題都是結合綠建築、環保、無毒建材為主，再加上智慧科技宅的設備會一直逐年升級，都更吸引消費者看展比較比價，看喜歡就會改裝升級。



對於室內設計裝修產業的景氣，駱漢隆表示，產業有分很多型態，譬如做百貨公司、路面店、開放式空間、餐廳等，他觀察這五年來餐飲業飛黃騰達，甚至商業空間也比較沒有差，因為大企業投資下去，預計5年內不大會變。

