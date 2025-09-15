大戰10小時　柯文哲交保順利步出法院

柯文哲在民眾黨主席黃國昌、妻子陳佩琪的陪同下，順利走出北院。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案8日獲新台幣7千萬元交保停押。台北地檢署抗告成功後，台北地方法院15日再開羈押庭。柯文哲早上8點48分抵北院後，持續一整天，台北地方法院在晚上6點半左右諭知維持原新台幣7千萬元交保的裁定。



柯文哲晚上7點6分在民眾黨主席黃國昌、妻子陳佩琪的陪同下，順利走出北院，終於能再回到溫暖的家。



北院在上午10再開羈押庭，庭訊2個小時後結束。但整個下午都未宣判裁定結果，數十位小草在法院內坐著枯等消息。民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修也在下午5點後，陸續返回北院，等候消息。守在北院外的小草在得知維持原本交保裁定時，立刻一陣歡呼，高喊“柯文哲清清白白”、“司法要正義”、“阿北加油，我們都在”。



不過，由於已經是晚上，法警立刻出來勸小草不要再高喊口號，否則將會擾民、擾亂法庭秩序，小草才安靜。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周。2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署9日傍晚正式提出抗告，高等法院12日裁定撤銷交保裁定，北院15日再開羈押庭。