被封砂石小公主　高雄綠議員鄭孟洳駁斥

民進黨籍高雄市議員鄭孟洳。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月15日電（記者 蔣繼平）藍委柯志恩近日猛打“美濃大峽谷”砂石盜採案引起藍綠政治攻防。近期開記者會猛轟柯志恩的民進黨籍高雄市議員鄭孟洳，因曾收砂石、廢清業者政治獻金被批綠粉專鎖綠鴨封為“砂石小公主”。對此，鄭孟洳15日回應“謝謝大家抬愛，但是不要汙名化整個營建業。”



高雄美濃地區盜採砂石案持續延燒，無黨籍高雄市議員朱信強前特助石麗君與其丈夫涉案，14日遭橋頭地檢署傳喚後，15日清晨分別以新台幣1百萬元、80萬元交保，承租土地的王姓男子則遭聲押禁見。由於石麗君曾與柯志恩同框會勘美濃盜採案現場，被綠營窮追猛打。



鄭孟洳15日與有意參選高雄市議員的前高雄市青年局長張以理再度開記者會砲轟柯志恩“自導自演”，地點在高雄市前金區的LifeWork共享創益中心舉行。



不過，鄭孟洳也被臉書粉專鎖綠鴨揭露2022年收到茂楠土木包工業政治獻金50萬元，佔政治獻金收入的5分之1，且邱姓負責人旗下的翔新工程，營業項目全是砂石、土石、廢棄物清運處理；同年另筆政治獻金翊竤營造有限公司也是砂石相關公司。該粉專質疑，捐給鄭孟洳的營利事業，居然有3分之1都是砂石業者，鄭表面裝清新，背後卻有砂石財團影子，盤根錯節關係水很深。



對於媒體提問被粉專鎖綠鴨封為“砂石小公主”一事，鄭孟洳表示，在整個美濃盜採事件之中，主要針對非法盜採、非法惡意回填營建廢棄物；而給她政治獻金的公司都是合法業者，沒有盜採砂石、沒有填埋廢棄物，更沒有被移送；這件事是藍營企圖模糊焦點才挑她的政治獻金來炒作話題。



鄭孟洳更說，謝謝大家的抬愛，但是不要汙名化整個營建業、廢棄物清運及砂石產業，她認為應該鼓勵合法業者，譴責非法業者。