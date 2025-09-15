柯粉興奮法庭內鼓掌叫好　法官下令制止

前民眾黨主席柯文哲在現任主席黃國昌陪同下交保離開。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月15日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲所涉京華城案，台北地方法院15日再以7千萬新台幣維持交保。支持者小草過度興奮在庭內鼓掌叫好，法庭外喊“柯文哲清清白白！”法官一度不滿，要求勿擾亂秩序。同案被告中國國民黨籍台北市議員應曉薇則向媒體5度鞠躬，微笑離開。



北院5日原裁定柯文哲、應曉薇各以7千萬、3千萬具保停押，應曉薇5日交保，柯文哲則是8日交保。台北地檢署9日提出抗告，台灣高等法院12日撤銷原裁定發回更裁。北院15日重開羈押庭，從上午10點歷時至晚間6點45分宣布裁定結果。



柯文哲、同案被告中國國民黨籍台北市議員應曉薇出庭羈押庭，北院晚間宣布合議庭評議結果，承審的台北地方法院審判長江俊彥、受命法官為許芳瑜、楊世賢，台北地檢署檢察官則有由江長志等，辯方有被告柯文哲及委任辯護人蕭奕弘、應曉薇及辯護人。民眾黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪、應曉薇長女應佳妤等列席旁聽。中午12點，許芳瑜諭知休庭，等評議結果，晚間6點半繼續開庭。



江俊彥晚間6點45分宣布維持柯文哲、應曉薇維持各7千萬、3千萬具保停押，小草激動地在延伸法庭內拍手叫好，也有小草庭外喊“柯文哲清清白白！”更有小草喜極而泣痛哭失聲，江俊彥則不滿說“尊重民眾有言論自由，但不要干擾法庭秩序！”更因廣播器被干擾，也一度問為何有雜音？柯文哲則朝向妻子陳佩琪看一下，陳佩琪則微笑點頭。黃國昌則表情肅穆，等待迎接柯文哲離庭。



近百名小草在法庭內外充滿喜悅，民眾黨秘書長周榆修也急忙向記者詢問結果，但與因證人身分，柯文哲保持適當距離。柯文哲晚間7點5分在黃國昌、陳佩琪陪同下離開法院，柯文哲表情嚴肅，不苟言笑，記者問“擔不擔心北檢又抗告、無限抗告？”柯文哲均不語。

