張亞中：台灣地位未定論衝突導火線

孫文學校總校長張亞中。（中評社資料照） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）日前宣稱，包括“開羅宣言”、“波茨坦公告”及“舊金山和約”，這些文件均未決定台灣最終的政治地位。對此，中國國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中向中評社表示，“台灣地位未定”是一個虛構的說辭，是美國給台灣的一帖迷幻藥，更是會造成兩岸衝突的導火線。



張亞中強調，“台灣地位未定”從來只是美國的一張牌，在中國大陸93大閱兵後，加上美中領導人峰會可能在近期展開的時機點，美國國務院與AIT口徑一致，強調此一說法，顯示美國已經有意再次將台灣作為戰略棋子，而民進黨對此大表歡迎，卻未看到其中隱藏的巨大危險。



張亞中表示，台灣自1945年日本戰敗、根據《開羅宣言》與《波茨坦公告》由中華民國接收後，就已經是中國的一部分。



張亞中提到，事實上，台灣地位未定從來只是美國的一張牌。1950年代，美國因韓戰爆發，為了能在國際上介入台海，又不致觸犯“干涉中國內政”的原則，於是提出這一說法。但當1969年中蘇交惡，美國需要“聯中抗蘇”時，這張牌立刻被收回，美方在1972年的《上海公報》表示，美國認識到，台灣是中國的一部分，等於正式否認了台灣地位未定。由此可見，美國的立場始終是隨戰略需要而反覆，毫無原則可言。



如今在中美對抗的新局勢下，張亞中說，美國又第二次翻出台灣地位未定這張老掉牙的牌，不僅是AIT的發言，甚至在拜登政府末期也公開主張“聯合國第2758號決議”與台灣地位無關等等的說法，表面上是替台灣爭取空間，實際上卻是把台灣推向更險峻的境地，兩岸敵對狀態無法化解，台灣的命運被牢牢鎖在美國手裡，兩岸和平的空間被進一步壓縮，台灣甚至可能重蹈烏克蘭的覆轍。



張亞中強調，“台灣地位未定論”根本無法撼動北京對“一個中國”的堅定立場。國際社會對此議題早有定見，美國這種反覆操作不僅無法為台灣創造更多國際空間，反而會使大陸加緊壓縮台灣的國際活動。換言之，美國打這張牌只是為了控制台灣、汲取台灣，並非真心維護台灣利益。



更危險的是，張亞中認為，民進黨正好利用台灣地位未定作為“法理台獨”或其“兩國論”的想像依據，進一步排斥兩岸的政治對話，並在對美關係上被予取予求，毫無保留。如此一來，台灣的自主選擇權將完全喪失，命運與美國綁死在一起。

