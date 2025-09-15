柯文哲維持交保　北檢：研議抗告與否

左起前民眾黨主席柯文哲、現任主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月15日電（記者 張穎齊）台北地方法院15日仍裁定台灣民眾黨前主席柯文哲新台幣7000萬元、應曉薇3000萬元交保，要求2人不得接觸同案被告及尚未詰問的證人，也不得騷擾起訴書證據清單所載證人。台北地檢署表示，等收到裁定書後研議是否抗告。



北檢針對柯與相關證人、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞接觸，高院因此更裁部分，北院則針對已訊問完之證人（起訴書中多達約200多人），要求不得有任何“騷擾、恐嚇或探詢案情”之行為，少了“接觸”2字。但尚未訊問完的被告、相關證人，則是不得有任何“接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情”之行為。



北院5日原裁定柯文哲、應曉薇各以7千萬、3千萬具保停押，應曉薇5日交保，柯文哲則是8日交保。台北地檢署9日提出抗告，台灣高等法院12日撤銷原裁定發回更裁。北院15日重開羈押庭，晚間宣布裁定維持原保。而北檢提出抗告稱，不得陳智菡、陳宥丞接觸，高院裁定要臚列具體證人、被告範圍。柯文哲不滿稱起訴書多達200、300人，民眾黨中央一半都是證人，已訊問完都不能接觸？



柯文哲、同案被告中國國民黨籍台北市議員應曉薇出庭羈押庭，北院晚間宣布合議庭評議結果，承審的台北地方法院審判長江俊彥、受命法官為許芳瑜、楊世賢，台北地檢署檢察官則有由江長志等，辯方有被告柯文哲及委任辯護人蕭奕弘、應曉薇及辯護人。民眾黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪、應曉薇長女應佳妤等列席旁聽。



江俊彥諭知，不服裁定可於10日內提出抗告。在柯文哲、應曉薇再度交保後，北檢晚間最新回應表示，待收到裁定書後將研議是否提起抗告。柯文哲、應曉薇被記者問到是否擔心無限抗告？均未回應。