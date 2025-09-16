中評關注：柯文哲仍交保　民進黨再失血？

左起前民眾黨主席柯文哲、現任主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）台北地方法院15日仍裁定台灣民眾黨前主席柯文哲新台幣7千萬元交保，民眾黨士氣大振，檢方若再無限抗告循環，將不利司法信任度，也是給民進黨敲警鐘。



北檢日前抗告要求即刻再押柯文哲，並提出不得讓柯文哲接觸起訴書上多達200、300人的證人及被告。但北院15日再度裁定柯文哲交保，不僅維持原交保金額，也取消對已訊問完證人“接觸”2字，因考量柯文哲的生活範圍，適度裁定。北檢再表示，待收到裁定書後研議是否抗告。



柯文哲在押期間，民眾對政治辦案極有疑慮，柯文哲在羈押逾一年交保後，北檢又再度提抗告、高院發回更裁，都將使得民眾對政治辦案及司法信任度大幅影響。



根據台灣民意基金會15日公布最新民調，針對“柯文哲被收押禁見長達一年，是‘賴政府’的政治迫害。請問您同不同意？”結果是20.2%非常同意，21.5%還算同意，22%不太同意，22.6%一點也不同意，9.6%沒意見，4.1%不知道、拒答。同情柯文哲的人數在過去8個月急遽飆升150萬人以上。再加上美麗島電子報5月民調顯示，有58%民眾認為政治已介入了司法了，將近60%的民眾認為檢調是不公正的，受到政治力的介入。



這無疑是重挫民進黨政府的司法信任度，賴清德6日還喊出“行政干預司法的時代已過”，更讓民意譁然，民眾對司法的失望與怒火攀升。

