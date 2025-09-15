柯文哲維持7千萬交保　柯媽喜極而泣

柯文哲8日交保後第一時間返回新竹老家探望柯媽何瑞英。（照片：民眾黨提供） 中評社新竹9月15日電（記者 盧誠輝）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，8日以新台幣7千萬元交保停押，在台北地檢署抗告成功後，台北地方法院15日再開羈押庭，經檢、辯激辯2小時，合議庭15日晚間裁定，維持原具保7千萬元停押裁定。對此，柯媽何瑞英聞訊後喜極而泣表示“真是我的好孩子”。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署9日傍晚正式提出抗告，高等法院12日裁定撤銷交保裁定，北院15日再開羈押庭後，維持原具保7千萬元停押裁定。



柯媽何瑞英在台北地院裁定後接受媒體電訪時，原誤以為法灣還要再增加交保金，直到確認交保金不用再增加後，隨即喜極而泣地哽咽表示，7千萬交保金跟親友借的也是要利息。



柯媽說，柯文哲在看守所關了1年，生活環境並不好，住的地方不太乾淨，只是一個通風的空間，日子過得很辛苦。柯文哲出來後身體看起來也明顯不好，皮膚甚至出現破皮潰爛，她希望柯明天一定要去看醫生，不能再拖，否則會一直爛掉。



柯媽提到，柯文哲交保後，須應付司法程序，兩人見面機會不多，不過柯有答應她，一定會再回來看她，但她實在很捨不得柯南北奔波，等農曆7月過後，兩人會再去新竹大坪頂納骨堂祭拜柯爸。

