吳政忠：生成式AI是全球產業未來發展關鍵

工研院董事長吳政忠受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月16日電（記者 盧誠輝）工研院董事長吳政忠15日出席工研院52周年院慶暨第14屆院士授證典禮時表示，生成式AI將是全球產業未來發展關鍵，他預估未來5年內如果產業無法有效導入生成式AI，將面臨許多國際的競爭與挑戰。



吳政忠15日主持工研院52周年院慶暨第14屆院士授證典禮，包括蕭美琴、“經濟部長”龔明鑫、台積電董事長魏哲家、宏碁集團創辦人施振榮、和碩聯合科技董事長童子賢、工研院院長劉文雄等人都到場出席。吳政忠在受訪與致詞時都多次提到生成式AI對未來全球產業發展的重要性。



吳政忠指出，2022年底OpenAI的ChatGPT出現，讓全世界許多先進國家的領袖都非常緊張，因為生成式AI不只帶來產業革命，也導致許多社會革命正在發生。生成式AI的出現也讓他警覺到，現在所有產業如果無法讓生成式AI在未來5年內有效導入產業的話，將面臨許多國際的競爭與挑戰。



他強調，生成式AI和晶片將是全球各個產業是否能夠持續創新發展的關鍵，而台灣目前在生成式AI和晶片的發展上都已經有些基礎，對台灣來說是很好的機會。工研院過去52年來對台灣產業扮演相當重要的角色色，尤其是對半導體產業的發展具有卓越貢獻，所以如何將已掌握的關鍵技術再進一步去系統化整合就至關重要。



吳政忠認為，未來5年到10年將是另一波產業革命的興起，台灣不能只擁有核心關鍵技術，而是要做系統化的整合。若以機器人為例，不能只做手或腳，而是要把大腦也一起給整合起來，讓人型機器人可以自己站起來，這才是工研院能夠走在業界前面去幫忙打前鋒的最重要任務，也是工研院必須要負起的責任。



他提到，如何把無人機、無人船等無人載具給整合起來，工研院還有很多功課急需去做，他相信以工研院目前擁有的7個大所和6個中心，應該是全世界最佳的整合單位，他期許工研院同仁可以持續邁出大步，去做未來5年到10年間，在業界沒有時間、資源和能力去做的事情，讓工研院先踏出第一步。



吳政忠強調，無人化創新科技的發展，是工研院未來5年到10年間最重要的工作，如何大幅增加生成式AI並強化系統性整合，讓AI和載具能夠相輔相成，對台灣的產業發展至關重要。