高雄初選新系較勁　賴瑞隆、許智傑別苗頭

綠委賴瑞隆16日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選競爭激烈，《鏡報》16日公布最新民調顯示，新系綠委賴瑞隆暫時拔得頭籌，不過同屬新系的綠委許智傑即將成立競辦，新系競爭態勢明顯。對此，許智傑16日強調民調都在誤差範圍內，20日成立競辦會加大力道全力衝刺。賴瑞隆則說許成立競辦會過去給予祝福，並強調大家都會君子之爭。



鏡報16日公布2026年高雄市長選舉民調指出，在對決國民黨最可能參選人選、藍委柯志恩狀況，綠委賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點，獲得第一；綠委許智傑僅微幅領先柯志恩0.9個百分點，居於第二；綠委林岱樺和柯志恩不相上下，位於第三；綠委邱議瑩則落後柯志恩4個百分點墊底，且是唯一一位落後柯志恩的綠營人選。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，選區在高雄的民進黨籍“立委”賴瑞隆（新潮流）、許智傑（新潮流）、林岱樺（“正國會”）、邱議瑩（親新系）等4人爭取初選。



由於賴瑞隆、許智傑同為新潮流，許智傑20日也將在高雄市區成立競選辦公室，展現參選到底的態勢，到底最後新系如何整合也再次受到外界關注。



賴瑞隆16日在前鎮區服務處受訪時表示，民調是重要的參考依據，他會繼續全力以赴來爭取更多市民支持，任何民調呈現不足的地方，也會檢討改進。



對於同屬新系的許智傑20日將成立競辦，賴瑞隆表示，他也會過去給予祝福，許智傑、林岱樺、邱議瑩都是兄弟姊妹，都是同一個團隊，對高雄未來進步發展大家都有共同責任，大家也會君子之爭，來共同創造高雄最大的幸福與價值。



許智傑16日也回應此份民調，他表示，看起來民調都在誤差範圍內，雖然他動作比其他人晚，但後續爆發力強，這個星期六他會成立競選辦公室加大力道，全力衝刺，希望最後能在初選勝出，和高雄市民一起努力，一起勝利。