解放軍35機艦繞台　15架次越中線

大陸Su-35戰機。(照片：台軍方) 中評社台北9月16日電／台軍方16日公布，自15日清晨6時至16日清晨6時，共24架次大陸軍機、11艘次大陸軍艦及6艘公務船，在台灣周邊海空域進行活動。其中，有15架次大陸軍機直接越過“台海中線”，進入台灣北部、西南部及東部防空識別區（ADIZ），持續對台進行高強度軍事施壓。



台軍方指出，本次出現的大陸軍機型包含戰機、轟炸機、無人機及支援機種，活動時段涵蓋白天與夜間。其中，9月15日上午至下午，就有13架次戰機及無人機活動，並有4架次直接跨越“台海中線”；另在15日晚間至16日清晨，仍持續有3架次無人機於台灣周邊出沒。



台軍方表示，共計11艘大陸軍艦與6艘公務船同步現蹤，分布在台灣周邊海域。



根據台軍方所發布的航跡示意圖，大陸軍機的活動範圍涵蓋台灣北部、東部外海及西南空域，其中東引、金門、東沙島周邊海空域均受到影響。台軍方強調，面對中共長期性、常態化的灰色地帶行動，軍方將以“備戰不求戰、應戰不避戰”的原則，嚴正防衛國家安全。



台軍方表示，軍方運用任務機、艦及地面飛彈系統，嚴密掌握並採取應對行動，包括戰機緊急升空（CAP）、艦艇監控以及岸置飛彈追蹤，全程防備不鬆懈。