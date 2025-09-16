台灣政黨民調：綠31%　藍加白39%

三成一的民眾支持民進黨、二成五支持國民黨、一成四支持民眾黨。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北9月16日電／台灣民意基金會16日公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向，三成一支持民進黨，二成五支持中國國民黨，一成四支持台灣民眾黨，民進黨支持度回升1.5個百分點；國民黨上揚5.1個百分點，民眾黨略減0.8個百分點。若藍白合作，民進黨已落後 8.7 個百分點，差距在擴大中。



此外，民眾對賴清德的感情溫度43.34度。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，代表台灣社會目前對賴清德的整體感覺是失望的、氣憤的、討厭的。柯文哲是48.81度，代表台灣社會目前對柯文哲的整體感覺是負面的、冷淡的、不欣賞的。



最新民調顯示，30.9%支持民進黨，25.2%國民黨，14.4%民眾黨，1.9%時代力量，0.9%其他政黨合計，26.1%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道、拒答。顯示三成一支持民進黨，二成五支持國民黨，一成四支持民眾黨，其他小黨合計 2.8%，二成六中性選民。



和上個相比，民進黨支持度這次不但沒有繼續滑落，還上揚1.5個百分點，達到30.9%，仍然保有第一大黨的地位，顯示大罷免大失敗的震盪已經趨緩，也間接證實726是八級政治強震，823只是餘震。



從另一方面看，民進黨雖擁有三成一支持度，但藍白目前加起來有39.6%支持度，如果真的藍白合作，已落後8.7個百分點，顯示差距在擴大中，這是一大隱憂。

