盧秀燕：若為卡盧阻擋台中捷運建設不道德

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員黃守達今天質詢指出，根據台中市府明年預算書內容，中央給予台中補助款加總，比今年度多新台幣136億元，痛批國民黨籍市長盧秀燕宣稱“被砍250億”是混淆視聽。盧秀燕不滿表示，“政院”未按新版《財政收支劃分法》分配稅款，且補助款確實減少。她並嗆“政院”若只為了“卡盧”就阻擋台中捷運建設，非常不道德！她拜託議員發揮影響力，幫台中把錢要回來！



黃守達16日在台中市議會臨時會中質詢表示，盧秀燕指新版財劃法問題出在計算方式，更喊話要把“被砍掉的新台幣250億元救回來”。但根據市府提出的預算書內容顯示，2026年度中央補助款根本比今年多出136億元，質疑“盧說的250億怎麼算的？”



黃守達強調，明年度中央挹注台中市的財源包括，統籌分配稅款新台幣741億元、一般性補助款190億元、計劃型補助款182億元，加總為1113億元，創史上新高，加總起來，明年度補助比今年還多了136億，不減反增，痛批盧秀燕對外混淆視聽，利用資訊不對稱來誤導民眾！



盧秀燕答詢強調，“行政院”並未按新版財劃法去分配稅款，且補助款確實減少，明年度中央減少或取消的補助項目，包含班班有冷氣及學校、路燈優惠電價與凍漲電價差額、捷運藍線補助等。“行政院長”卓榮泰還說，因為法案爭議，補助款暫時不發，議員若與中央關係不錯，拜託幫台中市把錢要回來！

