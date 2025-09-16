賴感情溫度低於柯P　黃國昌：台灣人有眼

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民意基金會16日公布最新民調，賴清德的感情溫度大幅下跌，且落後剛交保的台灣民眾黨前主席柯文哲。民眾黨主席黃國昌16日表示，一個權勢滔天、掌握執政資源的賴清德，竟比過去一年被不斷抹黑、抹黃的柯文哲還要低，這就是台灣人民有眼睛、有耳朵做成的判斷。



台灣民意基金會16日公布9月最新民調，其中調查民眾對賴清德與民眾黨前主席柯文哲的感情溫度。結果顯示，賴清德的感情溫度大幅下跌，僅43.34度，落後於剛交保的柯文哲48.81度，雙方差距5.47度。



台灣民意基金會董事長游盈隆對此分析，賴清德墜入民意冷宮，而柯文哲的支持者基礎仍雄厚，只要官司不出大問題，未來在台灣政壇仍將呼風喚雨。



台北地方法院16日繼續審理京華城案、政治獻金案。黃國昌在聽庭1小時後休息時間接受媒體訪問。他表示，今天李文忠以證人身份出庭，但檢方問了一個小時，卻都在做“政治偵防”。問半天都在問民眾黨黨務、問柯文哲的人事安排、問2024大選各式各樣活動佈局，這與案件待證事實有什麼關係？什麼時候民進黨濫用司法檢調程序，不只是追殺政敵，更連政治偵防的目的都包括在內？



黃國昌批評，從法律角度來看，是聽檢察官問了一堆毫無意義的無聊問題。但從政治角度來看，他越聽越火大，檢察官可以在司法程序上做政治偵防嗎？他相信絕大多數台灣人民都有眼睛、有耳朵，會形成自己的判斷。



黃國昌指出，台灣民意基金會今天做出來的民調完全不令人意外，賴清德掌握最大的權力，一個權勢滔天、掌握執政資源、黨檢媒三位一體、拿納稅人的錢去養媒體。結果搞半天，台灣人民對賴清德的評價、對賴的情感溫度，竟然比被賴清德關了一年，這一年來不斷在媒體上抹黃、抹黑的柯文哲還要低。這就是為何他相信大多數台灣公民有眼睛、有耳朵、會形成自己的判斷。



黃國昌強調，我們會用最嚴肅、最審慎的態度面對接下來的審判程序，因為“賴政府”是一個毫無下限、濫用權力的獨裁集團。