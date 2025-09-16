6成不滿賴拼經濟表現　關稅談判過半沒信心

六成二基本上不滿意賴清德上任以來拼經濟的整體表現。（圖：台灣民意基金會） 中評社台北9月16日電／台美對等關稅談判揭曉前夕，台灣民意基金會今公布最新民調，對“行政院副院長”鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊，三成六有信心，五成四沒信心。沒信心者比有信心者多18.6個百分點。此外，六成二基本上不滿意賴清德上任以來拚經濟的整體表現，三成一滿意。不滿意者正好是滿意者的兩倍。



台灣民意基金會今日上午發布“2025年9月全國性民意調查：後大罷免時期台灣政局的展望”。針對民众對對美關稅談判團隊的信心問題，民調詢問：“台美關稅談判，最後稅率從4月2日的32%降到20%，但還沒包括既有須疊加的稅率。“賴政府”說台美關稅談判還在進行中。一般說來，您對“行政院副院長”鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊有沒有信心？”



民調結果：10.4%非常有信心，25.3%還算有信心，24.2%不太有信心，30.1%一點也沒信心，6.4%沒意見，3.7%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成六對“行政院副院長”鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊有信心，五成四沒信心。沒信心者比有信心者多18.6個百分點。



台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達了一個很直接的訊息，那就是，台灣絕大多數人對政府對美談判團隊缺乏信心，同時也暗示，當前台灣社會存在普遍的焦慮感。



至於對賴清德上任以來，拼經濟的整體表現；7.5%非常滿意，23.9%還算滿意，26.6%不太滿意，35.4%一點也不滿意，5.3%沒意見，1.3%不知道、拒答。顯示六成二基本上不滿意賴清德“總統”上任以來拼經濟的整體表現，三成一滿意。不滿意者正好是滿意者的兩倍；同時，有高達三成五表示強烈的不滿。