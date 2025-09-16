羅智強挺柯喊話北檢　別再鬧、勿無限抗告

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院15日晚上裁定維持新台幣7千萬元交保，但台北地檢署有可能再提出抗告。對此，中國國民黨主席參選人、黨籍“立委”羅智強今天表示，北檢拜託不要再鬧了，這種無限抗告法，真的是給社會大眾很不好的觀感，也不斷在傷害司法的信任。



羅智強說，柯文哲已被羈押一年了，該詢問的證人早該詢問完了，且已進到審判程序，不能把看守所當成是監獄，用這種變相押人取供的方式，踐踏司法的公信力了。所以請北檢收手，別再當執政者的護衛隊跟看家護衛了。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，自2024年9月2日遭檢方聲請羈押禁見，期間曾短暫恢復自由身約一周，2025年1月2日柯文哲再度遭羈押禁見，直到9月8日以新台幣7千萬元交保，結束逾1年的羈押。台北地檢署9日傍晚正式提出抗告，高等法院12日裁定撤銷交保裁定，北院15日再度裁定維持新台幣7千萬元交保。



羅智強今天在“立法院”受訪對此表示，柯文哲案走到今天，他認為賠上的是司法公信力，從一開始偵查亂公開，再到押人取供，以及後續不合理的天價交保金，再到檢方的無限輪迴抗告，種種狀況其實損害的是人民對司法的公信力。



羅智強認為，柯文哲已被羈押一年，現在既然進入審判程序，就不能把看守所當成是監獄，別再踐踏司法公信力，所以他呼籲北檢收手，不要再鬧了。