盧秀燕：中火不斷被要求趕工　很擔心意外

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）高雄興達電廠9日發生新建燃氣機組爆炸事故，據瞭解，與台中火力電廠（中火）新建燃氣機組施工廠商同一家。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，出意外的施工廠商與中火同一家確實令人擔憂，尤其興達電廠意外後，廠商停工接受調查，中火同樣停工，但她接獲中火員工爆料，中央不斷要求中火趕工、重啟工程，因為缺電，她呼籲有關單位要謹慎，避免工安意外重演。



針對興達電廠燃氣機組爆炸意外，盧秀燕16日在台中市議會臨時會答詢表示，據瞭解，出意外的廠商與中火新建燃氣機組的廠商同一家，確實令人擔憂。高雄發生意外後，中火因為有類似風險，所以廠商已自主停工，要靜待高雄的調查結果，再依照調查結果精進施工作為。



盧秀燕說，但她聽中火員工私下透露，不斷接到中央要求恢復開工，因為現在缺電，所以叫中火的燃氣機組趕快上線，可是內部工作人員也很怕，因為中火管轄隸屬民進黨政府，發生意外台中市政府無法即時掌握，她也很擔心類似意外在台中重演，所以她呼籲，若要繼續施工，有關單位必須要向台中市政府說明清楚到底安不安全。



盧秀燕指出，興達電廠跟中火的供應材料基本上是一樣的，如果興達電廠爆炸案還在調查，沒有辦法復工，卻要求台中要復工，且要中火員工承受安全風險，要讓周遭的台中市民承受安全風險，確實不合理，應該說清楚、講明白。