朱系凌濤喊話　別以為擁軍系、派系就能贏

針對國民黨主席選舉，桃園市藍議員凌濤在臉書發文表示看法。(照:凌濤臉書) 中評社台北9月16日電／中國國民黨主席選舉本周進行領表階段，國民黨主席朱立倫子弟兵、智庫副執行長、桃園市議員凌濤今天表示，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，但實際上是得民心者贏黨魁，走中道理性穩健路線者，能讓國民黨更好，才是這次選舉的王道。



凌濤16日在臉書發文表示，身為中山獎學金學人，走訪日本神戶“孫文紀念館”、市區內 “國父”足跡追憶，讓他感受深刻。感概“國父”有著百年遠見的眼光，加上行動力落實，“做實事、不是說空話”，才是帶領整個團體，實踐理念的關鍵。“國父”孫中山提出理念，走出改革，讓亞洲政治結構改變。



凌濤指出，走過百年動盪，過去四年，國民黨體質轉好，青年、社群、國際通通轉好，至少，四年前朱立倫主席提出了自己的黨務改革版本，他落實了。勝仗一場一場取得，留下了更好的國民黨。下一屆又怎麼更好？如何取得更好的體質方法？



凌濤認為，國民黨主席的選舉，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解。以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝。但其實軍系長輩、地方前輩更希望大家能提出能保家衛國、社會穩定的策略，取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵。



凌濤強調，得民心者贏黨魁，走中道理性穩健路線者，能讓國民黨更好，才是這次選舉的王道。各位前輩候選人看到了嗎？答案早在百年前孫文的演講裡，就告訴大家了。