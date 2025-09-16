龔明鑫：台上半年經濟成長率亞洲四小龍之首

龔明鑫舉行新上任的首次媒體交流會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）台“經濟部”16日舉行媒體交流會茶敘，新任“經濟部長”龔明鑫說明“經濟部”願景、經濟表現。他強調，即便受到美國總統特朗普2.0關稅戰影響，台灣今年上半年經濟成長率達6.75%居亞洲四小龍之首，甚至還超越日本，表現最好。



龔明鑫舉行首次媒體交流會，與會者包括“政務次長”江文若、產發署長邱求慧、貿易署長劉威亷、中企署長李冠志、商業署長蘇文玲、水利署長林元鵬、能源署副署長吳志偉、台電公司董事長曾文生、中油公司董事長方振仁、投資司副司長呂貞慧等。



龔明鑫指出，台灣經濟成長率在2018年中美貿易戰開打時是2.99%；2020年疫情也有到4.27%；2025上半年即便遇到特朗普關稅2.0還有6.75%，勝過其他的亞洲四小龍韓國0.15%、香港3%、新加坡4.35%，甚至還勝過日本的1.5%。台灣的經濟成長是亞洲四小龍中表現最好。



龔明鑫表示，《韓國經濟新聞》近日報導韓國人均GDP將會22年來首次落後台灣，台灣人均GDP排名從2016年逐步爬升2020年突破3萬美元，2024年更超越日本。台灣今年達到3萬8066元，超越韓國3萬4630元、日本3萬3960元，台灣2026年朝向破4萬美元大關邁進。



他說，外資投資台灣也屢創新高，台灣公共建設更從2016年4222億新台幣、到2024年7882億；固定資本形成從2016年3.58兆、到2025年7.3兆；台商回台三大方案投資金額超過2.54兆。2016到2024年僑外投資計902.23億美元。



龔明鑫還說，美國已成為台灣對外投資出口第一位是重要經貿夥伴，2024年對美投資達141億，2025年8月對美投資32.21億美元，成為對外投資最大單一國家佔10.24%。自中美貿易戰，高科技供應鏈資通訊高階產品由台灣直接輸美。



龔明鑫說，面對特朗普2.0，台灣設法克服，“行政院長”卓榮泰主持的AI“內閣”2.0，因應挑戰，面對極端氣候、解決缺水，更花千億新台幣協助地方河川治理，另外還有能源轉型、電力產業發展，再生能源發展方向沒變，核電可再討論。賴清德、卓榮泰都有明確指示，企業界要綠電，風電持續穩健推動，還有重視電網韌性、招攬國際AI人才。