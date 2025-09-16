電廠頻出事故　台電曾文生：有緊急備用機組

台電董事長曽文生。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）高雄興達發電廠9日發生爆炸，林口電廠昨日也出包，又引發台灣能源政策討論，核電府是否重啟延役、再生能源續推等問題，台電董事長曾文生16日親上火線表示，興達電廠意外已進行盤查並提供緊急備用機組，確保電力穩定提供。另外核電廠重啟延役與否，賴清德稱有先進的核電技術並不排斥。“經濟部”也會續推再生能源綠電。



台“經濟部長”龔明鑫16日於“經濟部”舉行新上任的首次媒體交流會，與會的還有“政務次長”江文若、產發署長邱求慧、貿易署長劉威亷、中企署長李冠志、商業署長蘇文玲、水利署長林元鵬、能源署副署長吳志偉、台電公司董事長曾文生、中油公司董事長方振仁、投資司副司長呂貞慧等。報告後開放媒體提問。



針對興達電廠爆炸，引發一連串爭議，曾文生回應，興達電廠9日發生意外，起火的是目前正在測試第2部新的天然氣機組，正在盡快調查釐清事故。而這部機組還沒交到台電手上，仍是包商中鼎公司所有。事故後，高雄市政府提出對台電嚴格的標準，將不只是事故機組1號機，要求停機並完整檢查。台電正在盤查，將影響130萬瓩的供電。而林口2號機15日也發生事故，影響發電度也是80瓩，總共210萬瓩。依照9月3500萬瓩，少了6%。



曾文生說，台電備有緊急備用機組，經調度處去安排，16日起估算備轉容量維持有6%。但因興達1號機正在進行安全檢查報告，台電會盡快向高雄市政府提出申請，先讓1號機恢復，若10月興達1號機組能回來重啟，整個供電可提升。



龔明鑫則說，雖發生意外，但備轉容量率可維持供電正常，白天有太陽能發電，太陽下山後就要維持至少6%以上備轉容量、200多萬瓩。過程中有機組調度，這就交由台電公司去專業處理。



媒體問，針對今年邁入非核家園，但綠電又無法達到2025年20%目標，是否續推風電、光電？地熱發電的開發要多少時間？現在全球普遍不提倡風電，台灣是全球逆風，業界對於綠能投資也有雜音，核二、三的重啟延役進程如何？



龔明鑫說，台灣仍持續推動再生能源、綠電，不過在步調上會調整，爭議小的先做，太陽光電是積極做，提早汰舊換新。其他多元發電都不會放棄，地熱發電也需要時間。台灣再生能源、綠電今年可望達到15%以上發電量，當然還是有很大挑戰性。



龔明鑫說，關於風電部分浮動式離岸風場示範計劃，“經濟部”還是支持，台灣太陽能發電很好，白天供電無虞。另外外界擔心風電是否會受到地震、颱風影響？但台灣歷經好幾次，風機並無受損、仍正常運作。至於核電部分，賴清德、“行政院長”卓榮泰已有說明，對於未來先進核電技術並不排斥，可先對小型核反應爐研究看看，訂定安全審查程序範圍，台電會啟動自主安全檢查。



曾文生說，依照“立法院”三讀通過的《核子反應器設施管制法》，其實台電過去對核電廠機組哪一部可不可重啟，並無限制，但要評估核一、二、三廠不同狀況。9月底、10月初就會把目前盤點狀況向社會大眾說明、也向“經濟部”報告。



曾文生說，依照核能安全委員會公告的核管法細則，關於耐震係數強度等，台電會找合作廠商研議，包括對核一的研議，核二主要是聚焦乾式貯存場，核三是用過的燃料棒匯出問題，都要進一步研議才能確認。



媒體追問，是否研議核融合發電技術？龔明鑫僅笑說，他不是核能專家，但他也很期待有。