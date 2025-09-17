蔡東杰：不論誰繼任首相都難穩定日本政局

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月17日電（記者 方敬為）針對日本首相石破茂請辭自民黨總裁的相關效應，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，由於缺乏一個領導力與統合政黨派系兼具的人選，研判未來無論誰接任日本首相，都難以穩定在位，日相一職成為燙手山芋，日本政局往後3至5年都會持續動盪，是日本難解的課題。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



石破茂9月7日請辭自民黨總裁，預計今年10月4日改選，目前包括經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之為可能競爭人選。



針對日相改選，蔡東杰表示，當前情勢很複雜，石破茂就任不到一年就請辭，表面看是個人政治的收場，但背後反映的是自民黨的深層結構性問題，這不是一個人的失敗，而是制度與時局交織出的難題。雖然自民黨雖然仍是國會中最大的一方，但席次未單獨過半。最近參議院選舉之後，執政陣營在參院的席次合計約為101席、較改選前淨減約13席，這個數字直接把“能不能穩定立法”這件事，丟回新任黨魁的腳下。



蔡東杰說，所以現在不是在談誰的個人氣質好不好看，而是在看“誰有辦法整合派系、掌握國會票源、並在外交與內政的短期衝擊下站得住腳”。目前是有三個是比較可能性的，包括茂木敏充、高市早苗、小泉進次郎等，各有優勢，所以現在的情況是相對混沌。高市的光譜比較偏右，在上次選舉當中，本來在前半段的投票當中是領先，可是基本上多數國家對於右派人士多少會有些擔心，所以第二輪投票就出現被故意壓下來的現象，類似現象很可能再次上演。



他指出，小泉進次郎算是蠻全面的人選，可是小泉的問題是在黨內“無所屬”，沒有任何的派系背景，畢竟自民黨，雖然黨內派系理論上是“解散”了，到目前唯一還公開留存的就是“麻生派”，但實際上眾所周知，自民黨派系發展這麼長歷史，宣稱解散跟實際上解散其實是兩回事。