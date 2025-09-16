賴認輸了？傳柯建銘續任總召至明年成定局

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／“立法院”將於9月19日開議，外界原本關注民進黨“立法院”黨團總召柯建銘是否卸任。隨著柯建銘日前表態，任期將持續到明年2月。最新消息指出，派系企圖發動逼宮卻後繼無力，加上民進黨秘書長徐國勇推動的“連署改組”無人敢正面衝突，約有三成綠委拒簽，最終相關連署書被束之高閣。賴清德日前主動表示“要找戰犯，就找我”，使柯建銘續任總召成為定局，黨中央也做好新會期與“老柯”共同作戰的準備。



《上報》15日報導，原本在8月底、9月初仍有派系推動逼簽連署書，並試圖要求黨團改組。賴清德曾兩度親勸柯建銘，黨內大老更與柯深談，希望他退居二線。不過柯建銘態度堅定，即使有部分連署，但三成綠委拒簽，沒有人敢真正拿連署書作為逼宮工具，最終不了了之。這意味著柯建銘將在新會期繼續領導黨團，協調藍白法案並守住“行政院”總預算。“總統府”、“行政院”和黨中央將與他攜手作戰。



報導指，民進黨近期因大罷免失利，黨內瀰漫“互抓戰犯”氣氛。柯建銘因為倡議大罷免讓基層不滿，黨內掀起一波“改組”聲浪。徐國勇扮演“倚天劍”，與派系溝通推動連署，潘孟安則以“屠龍刀”角色與柯建銘商談退位。綠委如郭國文、林淑芬、邱議瑩等人也公開表達不滿。



報導提到，外界一度認為黨內正出現逼宮態勢，黨內人士甚至坦言“氣氛很差”、“太難看”。然而，潘孟安與柯建銘對談後仍無法動搖柯的決心。賴清德首次宴請綠委時，柯建銘全程少言，會後卻與賴清德、潘孟安單獨留下近一小時，互動耐人尋味。之後兩人公開場合同框，賴清德微笑拍肩、握手，氣氛自然。



在黨內壓力下，賴清德於10日全台黨部主委座談中直言“我就是戰犯，要找戰犯就找我，責任我來扛”並重申“黨團自主”，不便介入太多。這些舉動被解讀為賴清德態度轉趨緩和，不再強硬推動改組。黨內人士分析，賴清德選擇親自扛下責任，顯示他已妥協，目的在於維持黨內團結。