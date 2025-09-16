張亞中批朱立倫搞家天下　中生代也掉進醬缸

孫文學校總校長張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／中國國民黨主席選舉15日開始領表，國民黨主席參選人孫文學校總校長張亞中16日在網路節目痛批國民黨“家天下”的醬缸文化，更批評國民黨中生代也跟著搞欽點制，2028還沒到就搶著說要幫台中市長盧秀燕選“總統”，不要看他們年輕，腦筋跟醬缸有什麼不同，“只是醬缸裡的小黃瓜而已。”



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，有多人表態參選黨主席，包括羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前“國代”蔡志弘等，其中羅智強、張亞中及鄭麗文已於15日領表。



根據《中時新聞網》報導，張亞中16日在網路節目《中午來開匯》專訪時批評國民黨家天下心態，當了主席好像“這黨是我的”，更指過去4年是“朱家天下，傅家黨”，國民黨團總召傅崐萁是協助國民黨主席朱立倫結合地方派系的金主，朱立倫讓他進到國民黨，過去4年就是如此。



張亞中更炮轟朱立倫說要交棒，卻還是家天下心態，說要交棒給盧秀燕，盧秀燕不接，又看前台北市長郝龍斌接不接，再看戰鬥藍召集人趙少康接不接，這不是搓湯圓是什麼？毫無掩飾地演繹一番。



張亞中強調，自己早就在準備參選，選舉也已經開始，還把誰要選還不選大言不慚講出來，不覺得可悲嗎？有些是偷偷摸摸就好，還開記者會講的理所當然一樣，國民黨不管老生代還是中生代都是醬缸文化。



張亞中連黨內要參選主席的中生代都痛批他們所謂的犧牲奉獻，都還是算計後再做，說什麼盧秀燕如果要選他們就不選，盧秀燕一不選，都雨後春筍冒出來，然後每個政見都是要保駕護航盧秀燕成為2028候選人，一點民主初選概念都沒有。



張亞中批評這些中生代，自己也在搞欽點制、徵召制，還敢說中生代，腦筋跟醬缸有什麼不同，思想比老的那一掛更厲害，“只是醬缸裡的小黃瓜，國民黨需要徹底把醬缸倒掉換成清水進去，否則哪個年輕人進到醬缸都只是小黃瓜。