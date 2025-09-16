淡江大橋合龍布條迎賴遭嘲諷　綠批無聊攻訐

淡江大橋16日舉行合龍儀式，現場出現一條紅底黃字、寫著“歡迎最親民的賴總統視察”的布條。（照：議員陳偉杰提供） 中評社台北9月16日電／新北市淡江大橋16日舉行合龍儀式，賴清德與中國國民黨籍新北市長侯友宜共同見證全台最大跨距單塔斜張橋的重要里程碑。然而，現場出現一條紅底黃字、寫著“歡迎最親民的賴總統視察”的布條，遭到網友嘲諷。國民黨新北市議員陳偉杰批評，這樣的場面讓人聯想起過去被外界批評為“造神”的迎接戲碼。



淡江大橋今天舉辦合龍儀式，賴清德、新北市長侯友宜等人都出席。不過，在活動現場驚見一塊超大的紅布條，上面寫著“歡迎最親民的賴總統視察”。據瞭解，相關的歡迎布條是由民間工程單位所掛，後來也已卸除。



對此民進黨發言人戴瑋姍今天表示，廠商工信工程已經發佈聲明澄清，布條為廠商自行懸掛，事前無通知主管機關，經發現後已立即移除。



陳偉杰在社群平台Threads貼出一張照片，照片背景是他站在一大塊紅布條前面，紅布條上用鮮黃色字體寫下來“歡迎最親民的賴總統視察”，陳偉杰則問，“參加淡江大橋的合龍，結果看到超大的紅布條，這樣我是不是要列隊鼓掌歡迎國家領導？大家怎麼看”。



陳偉杰表示，今日驚見紅底黃字的布條，寫著“歡迎最親民的賴總統視察”，不免讓人聯想起過去“綠共”風格的造神戲碼。2003年空軍443聯隊載歌載舞、頭戴“扁帽”歡迎陳水扁的荒唐畫面，當時就引發民眾撻伐，甚至讓基層飛官直言人格受辱。2006年陳水扁陷入“倒扁”危機時，憲兵學校更被要求學生列隊高喊“總統大帥哥”、“總統你是我的巧克力”，這樣的諂媚舉動，不僅讓當權者自得其樂，卻也讓現役軍人深感不齒。



陳偉杰說，類似的場景再次上演。政治人物的行程若淪為過度吹捧的場合，不僅失去應有的莊重，更會讓基層人員覺得形同被迫配合演出。台灣民主社會應建立在務實與專業之上，而非一再重演“諂媚迎接”的荒謬劇碼。



戴瑋姍說，淡江大橋經費“中央”挹注超過六成，未來將改善新北市交通，讓新北城市發展再進一步。過去馬英九、朱立倫都曾參加淡江大橋動工剪綵，今天合龍典禮亦有許多國民黨人士，包括新北市長侯友宜及藍營新北市議員現身出席。



戴瑋姍表示，非常遺憾國民黨無視“中央”對地方的大力支持、為新北市進步的投入，一句感謝都沒有，還反過來對大力支持新北發展的賴清德與政府做廉價的政治攻訐，不僅無聊透頂，更證明國民黨就是只會惡鬥不會做事的無能政黨。