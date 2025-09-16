郭正亮讚世代交替　藍黨魁挺羅智強、鄭麗文

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北9月16日電／中國國民黨10月改選黨主席，15日起領表登記，目前以前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文及中廣前董事長趙少康最具實力，輿論分析討論不斷。前“立委”郭正亮認為財務不是問題，重點是能不能讓國民黨有新的形象，讓年輕的“立委”進中央黨部發揮。他個人希望讓鄭麗文、羅智強世代交替。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，有多人表態參選黨主席，包括羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前“國代”蔡志弘等，其中羅智強、張亞中及鄭麗文已於15日領表。



郭正亮15日在《大新聞大爆卦》節目表示，地方縣市長真的不需要黨主席募款，候選人都有一定的實力，否則還選個鬼？所以真正需要的就是每個月黨的財政募款，據瞭解是1千5到2千萬，他覺得還好，這幾個人選應該問題都不大，財務應該不是問題。重點是能不能讓國民黨有新的形象，讓人耳目一新、有戰力等等。有像葉元之這種年輕的，40歲以下的國民黨“立委”其實蠻多的，是不是可以讓他們也進來中央黨部，發揮一點角色？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮說“我的立場其實蠻清楚的，我希望能夠世代交替！”就是鄭麗文跟羅智強，讓他們去接班吧。郝龍斌當然也有雄心壯志，可是講白了，他跟民眾黨的關係是不太妙。最近釋出善意是郝龍斌的表達，但是民眾黨能不能這樣就釋懷？不知道。這個當然柯P有責任，因為五大案是柯P打的，而且持續了兩年多，“我認為其中也有不公道的地方！”因為後來大巨蛋不是讓步了？不然怎麼能開幕？



郭正亮提到，如果郝龍斌要參選，大概就是多提出有關國民黨的改革方案，還有大的政策方向。