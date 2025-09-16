吳宗憲曝特別預算列1億媒宣費　這項很離譜

藍委吳宗憲。（中評社 資料照) 中評社台北9月16日電／“行政院”日前將“因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案”送至“立法院”，“立院”也已安排於10月3日，由“行政院長”卓榮泰報告及備質詢。中國國民黨籍“立委”吳宗憲16日指出，韌性特別預算高達新台幣1億是媒宣費，真正需要補助廠商到海外宣傳僅244萬，難怪為何地方政府急著需要修財劃法，“中央”再怎麼有錢，“這樣花下去，誰受得了？”



吳宗憲特別指出，“衛福部”提出“加強照顧弱勢族群及提供關懷服務”，強化獨居老人關懷服務，辦理相關媒體宣導製作、託播及刊登費用為3253萬元。他質疑，這跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？



“立法院”新會期周五將開議，吳宗憲今天在臉書發文指出，“立院”很快就要審查“政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算”，此次預算高達5千5百億元，按預算案總說明，是針對對美關稅的改變及國際政經情勢嚴峻，因此要強化“國土韌性”的各項投資。



吳認為，方向看起來是對，但細看預算卻越看越怪，先以最簡單媒體政策及業務宣導經費來看，總經費高達快1億，使用部會及金額分別為“財政部”1350萬元、“經濟部”788萬元、“勞動部”4千萬元、“衛生福利部”3253萬元。



吳宗憲指出，“1億元的媒體宣傳費可不是小數目”，尤其是在對美關稅衝擊下，如果能幫助台灣中小企業走出台灣，拿下世界各國的訂單，多製造些媒體曝光或宣傳管道是絕對有其必要，結果細看“經濟部”國際貿易署提出的“協助廠商調整海外布局措施”，推動企業布建海外通工作相關媒體宣傳託播及刊登所需經費為30萬；推動補助廠商及公協會參展拓銷工作相關媒體宣導託播、刊登及直播經費為214萬，總計244萬的預算來幫台灣廠商打開國際通路？



吳宗憲提及，再看媒體宣傳費最大宗的兩個部會“勞動部”、“衛福部”預算，“勞動部”提出“支持勞工安定就業”，辦理受影響失業勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1200萬；辦理減班休息勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1900萬；“衛福部”提出“加強照顧弱勢族群及提供關懷服務”，強化獨居老人關懷服務，辦理相關媒體宣導製作、託播及刊登費用為3253萬元。



吳批評，勞工的失業、減班的政策宣傳不是平常都已在宣導？獨居老人的照顧服務宣傳要動用3千多萬？這跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？真正需要補助廠商到海外宣傳僅有2百萬，難怪為何地方政府急著需要修財劃法，“中央”再怎麼有錢，這樣花下去，誰受得了？

