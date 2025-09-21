林騰鷂：台美關稅黑箱　醜媳婦總要見公婆

東海大學法律系退休教授林騰鷂接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月21日電（記者 張穎齊）針對台美關稅談判，東海大學法律系退休教授林騰鷂接受中評社專訪指出，民進黨政府正在進行違反“憲政”的做法，台美關稅談判完全蓋牌、黑箱，即便“行政院長”卓榮泰到“立法院”報告，卻沒揭露任何談判內容，還自行簽了台美保密協定，要知道簽協定是要經“立法院”同意，完全政策錯誤、也“違憲”。



台灣民意基金會16日發布最新民調，逾6成以上不滿意“賴政府”的經濟施政表現，且有高達54.3%民眾對台美關稅談判沒信心。



林騰鷂說，民進黨政府的台美關稅是亂無章法，要了解對外簽條約與協定，是要經過“國會”同意，且這樣重大的國事，賴清德更該到“立院”進行“國會”報告，但“賴政府”的做法卻是蓋牌，違反“憲政”民主，犧牲台灣人權益去討好美國。



林騰鷂，出生於台北市，祖籍福建省漳州，德國科隆大學法學博士。歷任東海大學法律系教授32年、德國科隆大學東亞研究所助理研究員、美國傅爾布萊特資助學者、史丹福大學訪問學者、東海大學訓導長、總務長、研發處執行長、法律系主任與所長、“國大代表”、“行政院經建會”顧問、台中市顧問、律師等。



林騰鷂向中評社說，民進黨面對台美關稅談判，與2014年兩岸服貿協議，做法是完全雙重標準，戰略思想都錯誤，台灣對於大陸、美國市場都是需要，都該應拿在手上，民進黨卻選擇丟棄中國大陸、擁抱美國大腿，那就是死定了。民進黨一定要敵對大陸，卻也不敢斷掉三通、ECFA海峽兩岸經濟合作架構協議，以致台灣的傳統產業、農漁牧業等，不僅受到兩岸貿易沒獲利，又面臨美國關稅衝擊。

