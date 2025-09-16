淡江大橋合龍　賴清德讚展現台灣韌性

賴清德出席“淡江大橋合龍典禮”。（照片：府方提供） 中評社台北9月16日電／連接新北市淡水、八里的淡江大橋16日舉行合龍儀式，預計明年5月通車，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋。賴清德、新北市長侯友宜等今日出席見證這歷史時刻。“交通部長”陳世凱表示，未來民眾從淡水端到八里端，可望節省約25分鐘車程，淡江大橋將兼具交通、觀光服務。



淡江大橋為台灣首例以國際競圖方式，辦理設計橋梁工程，整體造型由世界知名建築師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid）設計，融合淡水夕照及雲門舞集舞者曼妙舞姿，跨河主橋段長920公尺，橋塔高211公尺，主跨距450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋。



淡江大橋主線採雙向4車道配置，橋面路寬介於44至55公尺之間，除了機車道、人行道及自行車道，還預留了未來八里輕軌的共構空間，針對不同用路人的需求進行規劃。



賴清德在合龍儀式肯定淡江大橋不僅是重大交通建設，也是工程藝術品和國際地標，更展現台灣的韌性及打拚精神。他肯定工程規劃、建造期間，行政團隊一棒接一棒及“中央”與地方的團結努力。



國民黨籍新北市長侯友宜表示，淡江大橋是北台灣交通建設的關鍵樞紐，合龍代表工程已進入最後完工階段，預計明年5月通車，可提升淡水、八里及北海岸整體交通效能，更將成為台灣國際級的新地標。



侯友宜也宣布，新北市政府2025年跨年活動將擴大規劃以淡江大橋為背景的煙火秀，淡江大橋將在煙火光影映照下成為國際矚目焦點。



賴清德感謝“行政院”前院長蘇貞昌、陳建仁及院長卓榮泰召集跨部會協調，提出完整解決方案；“交通部”則從前部長王國材、林佳龍到部長陳世凱，顯示行政團隊一棒接一棒；也感謝在地“立法委員”關心進度及新北市政府團隊的大力支持，與“行政院”團隊共同合作。



今日出席者還包括“總統府”秘書長潘孟安、“行政院政務委員”兼公共工程委員會主任委員陳金德、“交通部長”陳世凱、“勞動部長”洪申翰、中國國民黨籍新北市長侯友宜、國民黨籍“立委”洪孟楷、民進黨籍“立委”林淑芬、鍾佳濱、蘇巧慧、工業總會理事長潘俊榮、榮譽理事長許勝雄、王文淵、苗豐強。