邱毅：特朗普重心放美國　兩岸統一好時機？

針對美國總統特朗普的多變，前“立委”邱毅在臉書發表看法。（照：邱毅臉書） 中評社台北9月16日電／前“立委”邱毅今天在臉書發文表示，現在的美國，真沒有資格做世界覇主，主要原因不是它的綜合國力在下降，而是特朗普這個人毫無道義可言，對親密的盟友都是想出賣就出賣！邱毅提到，他昨天在電視台發表評論，指出特朗普是個餵不飽的白眼狼，得到很多共鳴。



邱毅也說，特朗普把美國搞得一團亂，只好改弦易轍，來個戰略收縮，把重心放在西半球和美國國內。有人說，這是一個兩岸完成統一目標的好時機，你認為呢？



邱毅舉例，卡塔爾是美國在中東的好盟友吧！前陣子看特朗普的“空軍一號”老舊，還送了一架價值4億美元的波音飛機，特朗普也慨然接受。可是以色列要阻止以哈和談，要求進駐加沙走廊，想趕走巴勒斯坦人，特朗普毫無異議的配合演出。邱毅批特朗普假惺惺提出以哈停戰協議要哈馬斯高層研究，然後把訊息給以色列，讓以色列對目標做精準打擊，這整個過程完全瞞著卡塔爾。更可惡的是，在打擊目標800米處就是中國大使舘，附近還有國際學校。



邱毅指出，特朗普想消滅委內瑞拉總統馬杜羅，不是一兩天的事，一句馬杜羅主導毒品買賣，不需直接有效証據，大陣仗美軍就兵臨城下。其實是不是真有毒品交易，邱毅表示存疑，指出但打從查維斯到馬杜羅，美國一直想消滅委內瑞拉，扶植起聽話的傀儡政權。特朗普這種人痴心妄想，還想得諾貝爾和平獎，你不覺得很諷刺嗎？



邱毅進一步表示，日本首相石破茂不聽話，他想改善中日關係，美國枱面下運作，由自民黨麻生派逼石破茂下台。然後現在全力拱高市早苗這個右翼鐵娘子，要重回安倍和岸田的親美遠中路線。

