美國關稅衝擊擴大　全台無薪假7334人

台“勞動部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／台“勞動部”16日公布最新減班休息（無薪假）統計，有6246人受美國關稅影響而減班休息，較上期相比大增3191人、增加一倍，也讓整體實施人數達到7334人，多集中於製造業。



“勞動部”今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計333家，實施人數7334人，與上期9月1日公布實施家數計245家，實施人數4863人相比，這期共增加88家、2471人。



“勞動部”勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天接受媒體聯訪分析指出，這期減班休息新增人數多集中在製造業，與上期相比新增80家、2391人，占整體新增人數達97%。



進一步分析，又以金屬機電工業最多，黃琦雅說，這期金屬機電工業通報實施減班休息有231家、5731人，占整體製造業超過9成，主要以機械設備製造業為主，共通報125家、3247人。



至於受美國關稅衝擊部分，黃琦雅說，經業者自述認為因受美國關稅影響而實施減班休息的事業單位有242家、6246人，換算下來，受美國關稅影響的企業占整體減班休息企業約8成。



根據統計，上期受美國關稅影響人數為3055人，這期人數大增，黃琦雅表示，“勞動部”8月1號開始宣導加強版的僱用安定措施，確實有許多廠商主動來這個關心這方案，公司可能會想將此方案納入相關人力規劃，而增加通報人數。



黃琦雅指出，這期通報統計中，有244家是適用“勞動部”僱用安定措施的產業，因此有8成以上、5940人可以申請薪資差額補貼，因此員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有“勞動部”發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。



為協助減班休息勞工穩定就業，“勞動部”8月1日起推動辦理僱用安定措施，適用對象為“食品及飼品製造業”、“紡織業”、“橡膠製品製造業”、“塑膠製品製造業”、“金屬製品製造業”、“電力設備及配備製造業”、“機械設備製造業”、“汽車及其零件製造業”、“其他運輸工具及其零件製造業”等9大行業的受僱勞工。勞工若減班休息達30日以上，每人每月最高可申請新台幣1萬2100元的薪資差額補助。