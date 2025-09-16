高雄美國學校大學博覽會　國際名校齊聚一堂

高雄市教育局長吳立森（右一）與高雄美國學校高中校長金柏莉（左一）參與博覽會。（高雄市教育局提供） 中評社高雄9月16日電／為台灣南部南部高中生與家長掌握第一手海外升學資訊，高雄美國學校於15日舉辦第3屆“南部台灣大學博覽會”，現場有超過60所世界知名大學參與，共300多位學生到場。學生們在現場諮詢與互動，各校人員也協助學生規畫未來升學藍圖。



除超過60所世界知名大學參與，高雄市教育局長吳立森、高雄美國學校高中部校長金柏莉等人也到場。吳立森表示，感謝高雄美國學校的用心規畫，讓來自世界各地的頂尖大學齊聚高雄，為學生帶來第一手的國際升學資源，透過海外學習拓展視野、培養國際競爭力。



第3屆“南部台灣大學博覽會”中參展學校陣容堅強，包括 Boston College、Purdue University、University of Toronto、McGill University、Washington University in St. Louis等全球知名大學，以及音樂、藝術、設計、飯店管理、航空等專業領域頂尖院校，為學生開啟多元學習與職涯發展的可能。



高雄美國學校高中校長金柏莉說，此大學博覽會是南台灣規模最大的年度大學招生活動，也是東亞地區規模最大展銷會之一。希望藉此機會幫助更多學生找到合適的大學，協助他們夢想成真。