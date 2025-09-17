中評關注：滿血回歸的哥吉拉　柯P將反撲

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）台北地方法院15日兩度裁定前台灣民眾黨主席柯文哲交保，劇情高潮迭起，更讓無數柯粉、小草士氣為之一振，深信此次柯交保與一月“兩出三進”最終被關的情境不同。台灣民意基金會董事長游盈隆曾以“哥吉拉回歸”形容柯的獲釋，隨著2026地方選舉的逐漸加溫，越靠近選舉，柯文哲這隻哥吉拉的政治能量也將扶搖直上，綠得做好抗震準備。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，遭羈押逾1年，這一年來，民眾黨主席黃國昌成功地以“尊柯”路線穩住民眾黨內部、以“街頭運動”凝聚民眾黨支持者因柯遭羈押而徬徨無措的心，成功讓民眾黨的政黨支持度慢慢回升到約15%上下、以“合藍”策略迎戰綠營堅壁清野，想擊垮民眾黨的計劃，而柯文哲在9月8日的交保，無疑讓台灣政治棋局正在重組。



台灣民意基金會9月最新民調，有41.6%的民眾認同柯案如同柯文哲所說的是冤獄，38.2%不認同，甚至也有1成4的民進黨支持者認同柯蒙受冤獄、國民黨支持者則有6成1同意；至於北檢偵辦柯案的表現，更有54%民眾不滿意，民進黨支持者也有2成9不滿意、國民黨支持者則有7成6不滿意。



柯案不是單純的司法案件，在輿論營造上，北檢已不像去年8月爭議爆發時的順風順水，民眾黨逐步成功地將輿論戰場、把柯文哲塑造成“被害者”形象，主因是北檢在經過逾一年的調查、起訴過程中，始終端不出一刀斃命的證據，而柯的高度政治性，容易被民眾解讀為是執政黨的“政治打壓”。柯文哲的被害者形象，已成為政治動員的燃料，除更凝聚民眾黨支持者外，也在“藍白合”的化學效應下，逐漸拉攏藍營支持者。



柯文哲在9月8日交保，是民進黨面對726、823大罷免大槓龜的民怨沸騰時機點，無論是否綠營刻意為了轉移大罷免的焦點，柯顯然已成大罷免後，反綠營民怨的代言人，即便柯交保發表演說後，未曾再受訪，但媒體也總會將與賴清德的一言一行拿去問柯，而柯的每一幀表情也都成為民眾點閱新聞的高潮，包括誇張張口、忍不住笑等，柯文哲的“無聲勝有聲”，猶如千言萬語。



柯文哲積蓄的政治能量，若官司沒有重大不利的問題，越靠近選舉，柯就越容易成為民眾黨的動員利器，而只要柯不再被羈押禁見，那北檢多提一次抗告後又裁定交保，柯依舊保持自由之身的形象，就會讓柯的政治能量被放大，成為民眾質疑司法不公、同情政治迫害、反綠的指標性人物。柯文哲未來如何反撲賴清德，值得後續觀察。