朱立倫：淡江大橋掛歡迎賴布條不符社會氣氛

淡江大橋16日舉行合龍儀式，現場出現一條紅底黃字、寫著“歡迎最親民的賴總統視察”的布條。（照片：議員陳偉杰提供） 中評社桃園9月16日電（記者 盧誠輝）新北市淡江大橋16日舉行合龍典禮，賴清德也親自出席見證，不過現場卻出現“歡迎最親民的賴總統視察”紅布條，引發爭議。對此，中國國民黨主席朱立倫下午受訪時表示，看到這樣的紅布條，跟台灣的社會氣氛非常不吻合，他相信大家應該不會歡迎這樣的布條。



淡江大橋是台灣施工難度最高的工程，16日舉行合龍典禮，將兩端橋面正式接合，預計明年5月12日開放通車，將是全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋。賴清德16日出席見證歷史性一刻，未料現場卻出現3面“歡迎最親民的賴總統視察”紅布條，引發爭議。“交通部”公路局則澄清，該布條設置是廠商個別行為，未經公路局同意，且多次跟廠商溝通要求撤除，最終16日在儀式開始前撤下。



朱立倫16日下午到桃園巨蛋體育館出席靈鷲山第32屆水陸空大法會前受訪表示，淡江大橋是他擔任新北市長的時候全力推動的，後來侯友宜接棒，然後動工，今天合龍，是非常大的喜事，從一期、二期、三期工程，到最後能夠完工，這對整個區域交通有非常大的助益。



朱立倫指出，賴清德能去參加合龍典禮是非常好的事情，但是看到這樣的紅布條，跟台灣現在的社會氣氛是非常不吻合的，他相信大家應該不會歡迎這樣的布條。