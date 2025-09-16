邱議瑩、林岱樺民調落後　集中火力批柯志恩

綠委邱議瑩16日回應民調議題。（中評社） 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選競爭激烈，《鏡報》16日公布最新民調後，名次較為落後的綠委邱議瑩與綠委林岱樺，接連針對近期熱議的高雄美濃盜採砂石案來出聲批評對手藍委柯志恩，試圖拉抬聲勢。柯志恩辦公室下午也發新聞稿回擊，樂見過去對這個議題從來沒有關心過的資深民進黨委員們，終於醒過來注意民意反撲。



鏡報16日公布2026年高雄市長選舉民調指出，對決國民黨最可能參選人選、藍委柯志恩，綠委賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點，獲得第一；綠委許智傑僅微幅領先柯志恩0.9個百分點，居於第二；綠委林岱樺和柯志恩不相上下，位於第三；綠委邱議瑩則落後柯志恩4個百分點墊底，且是唯一一位落後柯志恩的綠營人選。



針對民調墊底，邱議瑩表示，這一、兩個月來，柯志恩及國民黨透過各種媒體和議題操作，不斷抹黑、影射她，的確造成民調的波動，但她會展現魄力，面對爭議、解決問題。她強調“民調長期趨勢，自己都穩居領先群，面對近期爭議，我會展現魄力，持續提出願景，爭取更多支持。”



林岱樺則表示，最近的砂石事件，柯志恩是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？柯應該向市民說清楚。柯志恩身為教育工作者，團隊不應該以“邁瑩大峽谷”這樣的性別羞辱言詞，來進行攻擊、牟取政治利益。她自己是性別羞辱的受害者，她會站出來捍衛高雄的姊妹們，不會假扮揭弊英雄，但會解決這個城市面臨的問題。



對於遭到邱議瑩與林岱樺點名批評，柯志恩辦公室下午發新聞稿表示，針對美濃大峽谷議題引發全台關注，樂見過去對這個議題從來沒有關心過的資深民進黨委員們，在睡了這麼長的一段時間後，如今終於醒過來，開始重視民意的不滿與反撲。



柯志恩說，當美濃阿嬤在檢察官面前“攔轎陳情”，泣訴過去檢舉美濃大峽谷案件如何被忽略時，凸顯的正是高雄這個城市面臨的問題。如果民進黨真的有心解決，不會等到民意沸騰才要處理。



柯志恩強調，自己不是揭弊英雄，只是實實在在的替民眾解決問題。如果林岱樺真的重視高雄的土方偷挖盜採回填問題，請問過去這段時間以來，為什麼不做，而是等到現在才做呢？