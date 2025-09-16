靈鷲山基金會捐白米　張善政肯定善舉

桃園市長張善政16日出席靈鷲山佛教基金會白米贊普捐贈儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政16日出席“財團法人靈鷲山佛教基金會白米贊普捐贈儀式”時表示，靈鷲山在桃園舉辦水陸空大法會已逾30年，此次匯集各界愛心，共捐贈4萬9903斤白米及3130桶食用油給桃園市的弱勢團體及家庭，市府將妥善運用，讓資源效益最大化。



靈鷲山第32屆水陸法會16日在桃園巨蛋東大門廣場舉行“愛心贊普”捐贈典禮，包括國民黨籍桃園市議員張碩芳、桃園市社會局長陳寶民、民政局長劉思遠、桃園區長許敏松、龍潭區公所主秘程鈺喬及財團法人靈鷲山佛教基金會開山住持心道法師、當家法師常存法師等人均一同出席。



財團法人靈鷲山佛教基金會當家法師常存法師指出，基金會持續舉辦“愛心贊普”活動，今年以“靈性覺醒 善念傳愛”為主題，將善心人士所捐贈的白米與油品等物資，妥善分配給需要幫助的對象，包括桃園地區3110戶弱勢家庭、40個長期關懷弱勢的團體，以及新北市貢寮、平溪、雙溪等地區的100位獨居長者。贊普不僅是有形的物資布施，更是一份無形的愛與尊重，也是對社會最溫暖的回饋。



張善政表示，靈鷲山佛教基金會透過法會普渡與布施精神，匯聚各地愛心，形成善的循環，今年捐贈市值近新台幣160萬元的白米及食用油，用以協助桃園市弱勢家庭獲得基本餐食照顧與糧食濟助。他感謝代表桃園市政府感謝靈鷲山的公益善舉，也呼籲更多企業與民眾共同響應加入行動，讓社會資源更廣泛發揮。