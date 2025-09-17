王天津：美國急著想把台灣推向戰爭拖垮中國

高雄科技大學企管學系退休教授王天津。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）針對美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位未定論，高雄科技大學企管學系退休教授王天津向中評社表示，他認為美國有急迫感，想把台灣當成棋子，把台灣推向戰爭，謀取政治利益，也企圖拖垮中國大陸，如同俄烏戰爭一般，他呼籲要以烏克蘭教訓為鑑，別中美國下懷。



王天津，台南人，英國博斯禮大學（University of Paisley）管理博士，從高雄科技大學企管學系教授退休。



美國又再拿出“台灣地位未定論”這張牌，王天津表示，已看到網路有人討論美國鋪陳“師出有名”的說帖，他想要反問，那美國敢不敢出師，出師就是出兵，就算台灣多撐幾天、幾周，美國真的敢來嗎？中國大陸軍力已經拓展到第二島鏈，阻絕外力的介入，外部勢力想要派兵的話，那就是硬碰硬，但過去兵推美國都輸。



王天津表示，美國真正在軍事上有絕對優勢，那已是20年前的事了，若以現在來看，早就沒有了，且打仗是在打整體國家的工業生產力。現在中國大陸很多軍事武器都是針對航空母艦群在發展，很多武器射程達1千公里，剛好是航母起的了作用的距離，美國不敢在1千公里內，那航空母艦群就起不了作用。



拜登時代美方就曾辯解聯大2758號決議無涉台灣地位，王天津表示，這次再提“台灣地位未定論”，是因美國有急迫感，因中美爭霸進行一系列的貿易戰、軍事戰、科技戰，老大怕被追上，美國想要唆使台灣趕快上戰場，最好搞得兩敗俱傷，這樣中國大陸就沒辦法在短時間，譬如5年內超越美國。



王天津表示，因為戰爭會折損國力，只要讓中國大陸在經濟上沒辦法超越美國，連帶軍事力量也沒辦法超越，若台灣不夠聰明的話，就會正中美國下懷，執政的民進黨政府應該要看到背後的危險。

