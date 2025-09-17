中評關注：柯胞妹籲小草暫停抗爭想法太天真

柯文哲8日交保後第一時間返回新竹老家探望母親何瑞英，柯美蘭也在場(站在柯文哲後面)。（照片：民眾黨提供資料照） 中評社新竹9月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，8日以新台幣7千萬元交保停押，台北地檢署抗告成功後，台北地方法院15日更裁，維持原具保7千萬元停押裁定。但柯胞妹柯美蘭15日晚間卻向小草（民眾黨支持者）呼籲暫時停止抗爭活動，直到一審開庭，隨即遭小草出征，也凸顯柯美蘭不諳政治現實，想法實在太天真。



柯文哲15日維持原具保7千萬元停押裁定後，柯媽何瑞英第一時間喜極而泣，目前在台大醫院新竹台大分院擔任眼科醫師 的柯美蘭卻突然在白營多個LINE群組發文呼籲“暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力，解決司法問題，也讓大家回歸正常生活”，柯妹一席話隨即遭許多小草出征批評“別傻了”、“太天真”、“你算哪根蔥”。



柯美蘭的呼籲引發眾多小草不滿可想而知，因為從柯文哲去年9月2日遭羈押禁見逾1年來，不管風吹日曬，總是有許多小草會拿著牌子，站在台北看守所外路口向柯表達支持，就連柯都曾多次坦承這是一路以來，支持他撐過遭羈押禁見日子的最大動力。許多小草也認為，要不是小草日以繼夜地抗爭，柯文哲怎會受到公平的對待？



事實上，這也不是柯美蘭為了柯案發言首次引發風波，早在去年底柯文哲遭起訴後首次獲台北地院裁定以3000萬元交保停押期間，柯美蘭也曾在白營多個LINE群組發文呼籲小草捐款籌措保釋金，並強調自己已到中央黨部捐款，隨即引發爭議，後雖經民眾黨中央與柯美蘭溝通後刪文了事，但當時已讓外界對柯美蘭的言行留下深刻印象。



政治素人的柯美蘭對政治頗有興趣，去年曾獨立參選新竹市“立委”，民眾黨在該區也未提名，最後並未當選。

