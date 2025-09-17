朱新民：中美及兩岸情勢正進入微妙轉折點

政治大學外交學系兼任教授朱新民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）日前宣稱，包括“開羅宣言”、“波茨坦公告”及“舊金山和約”，這些文件均未決定台灣最終的政治地位。台灣政治大學外交學系兼任教授朱新民向中評社表示，美方的說法本質上是想當成在美中談判過程中的籌碼，不代表美國在對台政策有根本改變，執政的“賴政府”若誤判情勢，以為美方此舉等於承認台灣不屬於中國的一部分，甚至認為美方支持“台獨”，必然會出事。



朱新民是政大政治研究所法學博士，專長為兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長，並參與韓國瑜2020年大選“國政顧問團”，現為政治大學外交系兼任教授及台灣治理協會副理事長。



針對美方拋出的台灣地位未定論引發爭議，朱新民指出，美中目前正處於第四輪大貿易談判之際，雙方雖談出一個框架協議，但對抗與競爭仍持續發展。在這時間點，AIT拋出台灣地位未定的說法，顯然引起社會高度關注與爭議。



但他強調，台灣地位是否確定，並不是由美方單方面說了算，而是經過二戰後國際秩序、聯合國體系以及相關文件整體架構所形成，台灣主權當然屬於“中華民國”，美國無權以單一說法決定台灣地位。



朱新民說，而這並不代表美國改變一貫的“一個中國政策”，美國並未因此支持“台獨”，更未因此表示要推動台灣加入聯合國等等，所以執政的“賴政府”不能誤解、誤判AIT的說法，好像抓到一個台灣地位未定論，就表示台灣不是中國的一部分。



朱新民認為，在中國大陸九三大閱兵後，中美及兩岸情勢正進入微妙轉折點，AIT此舉更容易造成兩岸敏感與緊張，因此“賴政府”更需謹慎，不可錯誤擴大解讀。



談到美方此時是否刻意打“台灣牌”，朱新民表示，從大陸角度來看，台灣問題已成為中美競爭的核心之一，處理台灣問題的根本，本質上仍需透過中美協商來尋求框架或協議。雖然大陸始終堅持台灣問題是中國內政，但國際社會尤其是美國，是一直把台灣當成與中方談判的籌碼，AIT強調台灣地位未定，也正是美國用來增加談判空間的一種方式。

