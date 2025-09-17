若綠輸台南和高雄　吳子嘉：賴能選2028？

針對2026縣市長選舉民調結果，吳子嘉在節目中發表評論。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北9月17日電／近日先後有媒體公布台南市長和高雄市長選舉相關民調，結果顯示，藍綠差距相當接近。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨天晚上在評論節目中表示，若民進黨輸掉台南和高雄，賴清德就必須馬上辭去黨主席一職，且在辭掉黨主席後，賴是否能在2028年代表民進黨競選連任，都要打上個很大的問號。



根據《TVBS民調中心》15日公布的最新調查顯示，若台南市長選舉是由民進黨籍“立委”陳亭妃對決中國國民黨籍“立委”謝龍介，陳以41%的支持度領先謝的36%，差距僅5個百分點。但若民進黨改推“立委”林俊憲，謝龍介則以44%大幅領先林俊憲的32%，雙方差距達12個百分點。



另外《鏡報》16日公布的最新高雄市長民調，若與國民黨籍“立委”柯志恩直接對決，綠委賴瑞隆支持度為41.8%，比柯的38.5%高出 3.3 個百分點，尚有近兩成選民未表態；若是綠委許智傑對決柯志恩，許則以39.8%小幅領先柯的38.9%，差距僅0.9個百分點。如果是綠委林岱樺與柯志恩對決，兩人支持度同為38.8%；綠委邱議瑩則以37.8%落後柯志恩的41.8%，差距達4個百分點。



《中時新聞網》報導，吳子嘉16日在其主持網路節目《董事長開講》表示，不管是台南、高雄一起翻盤，或是有一都翻盤，賴清德都必須馬上辭去黨主席一職，“民進黨的規矩，談都不用談”，且賴是否能在2028年代表民進黨競選連任，都要打上個很大的問號。



吳子嘉直指，台南如果翻盤尤其嚴重、恐會是“憲政級危機”，民進黨內的一些反賴人士恐會有些不同的反應。