人均GDP超韓台人無感？小笠原欣幸析原因

台灣GDP超越韓國卻無感，小笠原欣幸說，因為台灣GDP亮眼表現主要由半導體產業拉動，但其他行業並未受惠。（照片：小笠原欣幸臉書） 中評社台北9月17日電／根據韓國政府14日公布的數據，今年韓國人均GDP（國內生產總值）預估為3萬7430美元，低於台灣主計總處預測的3萬8066美元。這意味著台灣時隔22年後，再度在人均GDP上超越韓國。消息一出，引發台灣網路熱議，但不少人直言“沒有感覺”。對此，新竹清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸16日在臉書發文表示，是因為台灣GDP的亮眼表現主要由半導體產業拉動，但其他行業並未同等受惠。



小笠原欣幸指出，台灣在半導體出口強勁推動下，經濟表現亮眼，今年GDP成長率已由原本預測的3.1%上調至4.45%，並預計到2026年，人均GDP將突破4萬美元。然而，他也說，多數民眾對“超車韓國”並無明顯感受，其實是正常現象。



小笠原欣幸進一步比較日、韓、台三地情況。他表示，由於日圓近年大幅貶值，日本人均GDP以美元計算明顯下滑，早在2022年就被韓國超越，2023年更被台灣超車。他還提到台灣近期的普發現金政策，藍白兩黨推動每人發放1萬元現金，“中央”也同意實施。這筆金額大約是日本政府提出的“發放2萬日圓（約新台幣4000元）”政策的2.5倍，顯示出台灣稅收基礎相當穩健。



小笠原欣幸說，不過，台灣經濟學界也提醒，不能因短期數據過於樂觀。傳統產業仍然承受壓力，而台美之間的關稅談判尚未塵埃落定，未來經濟環境仍存不確定性。



至於“為何大多數人無感？”小笠原欣幸解釋，台灣GDP的亮眼表現主要由半導體產業拉動，但其他行業並未同等受惠。因此，許多從事不同產業的民眾感受不到經濟數字的成長，這種落差其實相當合理。