美濃大峽谷幕後集團很兇　執法單位居民噤聲

高雄美濃地區遭爆盜採砂石與廢棄物回填爭議，農地遭挖出巨坑有如“大峽谷”掀起撻伐聲浪。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／高雄市美濃區新吉洋段農地遭盜採後形成的巨大坑洞，深達20公尺、面積超過6公頃的巨大坑洞，宛如“大峽谷”，震撼各界。專案小組查出，當地遭盜採砂石與回填廢棄物的利益高達新台幣數億元，遭羈押的承租人王國政與交保的出租人石麗君夫妻卻一問三不知，懷疑背後牽涉民代與幫派合組黑金集團，甚至長期視而不見的官員也恐涉入，目前正擴大追查金流查幕後黑手。



根據《中時新聞網》報導，涉入美濃大峽谷盜採案的王國正，綽號“椰子”，長期以廢棄物傾倒與覆土牟利，過去多在屏東里港地區活動，近年也出沒高雄旗山、美濃，與地方人士頻繁交流互動。



2007年王國正因涉入高屏地區廢棄物清理案件遭逮，當時他充當“人頭”出面承租農地，再以低於市場價格處理營建廢棄物，並在傾倒現場指導車輛進出，幫同夥操作及掩護不法行為。多年前王就曾因涉入《廢棄物清理法》、《竊盜》等罪遭判刑2年3月，並已執行完畢，如今又再捲入美濃盜採案遭收押，被視為“累犯”。



據悉，王國正此次仍以慣用手法，於去年向石麗君承租美濃成功段470及470-1地號土地，短短3個月內，該地就被通報挖出深達6公尺的大坑，市府裁罰100萬元後要求恢復原狀，但王國正卻涉嫌回填磚塊、鐵條、鋁罐等廢棄物。



昨日橋檢檢察長前往當地會勘，多位民眾當場陳情表示，2年多來見到砂石車進進出出偷挖偷埋，現場都還有10多名小弟駐守，居民敢怒不敢言，甚至報案都遭到警方漠視。



初步估計，不法業者光是靠這兩年盜採砂石以及回填廢棄物，至少就獲利上億，民眾都看得一清二楚，卻衹有當地政府及警察視而不見，顯見利益集團勾結甚深。



面對如此囂張地違法行為，絕非王國正一人能力所及，甚至相關犯嫌對案情均全面裝傻，檢方將深入追查嫌犯等金流，揪出幕後糾結的龐大黑金利益集團。