高嘉瑜回鍋選議員？游淑慧：賴無情無義

游淑慧感嘆，高嘉瑜出道20年後，還要回到台北市當議員，只能說在民進黨內，孤鳥是辛苦的。（游淑慧臉書） 中評社台北9月17日電／民進黨籍前“立委”高嘉瑜日前表態將參與2026年選戰，還請外界“拭目以待”。中國國民黨籍台北市第二選區（南港、內湖）市議員游淑慧16日對此表示，高出道20年後若還是要回到港湖議員，只能說在有派系、有靠山的民進黨內，孤鳥是辛苦的。更可悲的是2019愛錯人，挺賴清德卻變成真心換絕情，賴清德既忘恩負義也無情無義。



高嘉瑜日前在網路直播節目中，被網友問及“2026有要選嗎 ”?她當場回應“這問題好難回答，原則上應該是會選”。後來有網友留言恭喜她，表態了。高則說明，2024剛卸任“立委”時候，就曾說過2026不會缺席。當時就看準2026不會缺席，但是要選什麼？大家拭目以待。



游淑慧16日在臉書發文談到，被問到高可能回鍋2026港湖議員的想法，自己的態度是“歡迎歸來”。但對民進黨其他台北市議員而言，可能要開始瑟瑟發抖。其實高嘉瑜的2026參選是不得不然，只能說她可悲地2019愛錯人，挺賴清德卻變成真心換絕情，賴清德既忘恩負義也無情無義。



游淑慧舉出，陳世凱、趙怡翔可以從議員，一躍變成“交通部長”、“國安會”副秘書長。鄭運鵬“立委”落選也一路有位置酬庸，但高嘉瑜卻連出任欣欣百貨的董事長，都見光死。是高的能力不如那三位嗎？不是吧！另外要是論背骨或忠言，當年的“堅偉瑜”三個戰犯中，王世堅、何志偉的位置都坐得穩穩的，只剩下高嘉瑜！



游淑慧感嘆，2005年從政的高嘉瑜，當過國大、三屆議員、一屆“立委”，出道20年後若還是要回到港湖區當市議員，只能說在有派系、有靠山的民進黨內，孤鳥是辛苦的。