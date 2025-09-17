羅旺哲看好趙少康選黨魁　人脈最好反彈最小

前中廣董事長、戰鬥藍召集人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／中國國民黨主席10月18日改選，前台北市長郝龍斌將與戰鬥藍召集人趙少康將依據民調等綜合考量，決定兩人其中一人參選國民黨主席。媒體人羅旺哲昨日指出，趙最大的優勢是其魅力值比較高，若趙參選，將是“人脈最好、反彈最小”的人選。



羅旺哲16日在政論節目《57爆新聞》中指出，國民黨“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校總校長張亞中雖已領表參選國民黨主席，但許多支持者始終認為份量不夠重。若希望維持今年大罷免藍營大獲全勝氣勢，當然是希望藍白合。



羅旺哲認為，對於民眾黨以及小草而言，會對郝龍斌保持一點距離，因郝跟台灣民眾黨前主席柯文哲的恩怨太深，想要藍白合恐會有些阻礙。反觀趙少康不僅比較大咖，跟民眾黨互動較佳。若持續跟白營保持友好關係，2026、2028選舉，在野黨可能會大獲全勝。



羅旺哲進一步表示，根據一份針對國民黨員所做的最新民調顯示，若立即投票且趙少康不參選前提下，鄭麗文支持度最高。若趙少康參選、郝龍斌不選，民調結果則為趙以29.9%支持度居冠，鄭麗文19.4%次之，顯見趙被很多人期待。



羅旺哲強調，趙少康掌握話語權，不只展現對藍營內部，連白營基本上也可以溝通，有參選的底氣。趙最大的優勢是魅力值比較高，若趙參選，將是“人脈最好、反彈最小”的人選。



上述民調由艾普羅行銷市場研究股份公司所做調查，主題為“國民黨黨主席選情”，訪問期間是9月12到13日，對象為國民黨黨員，調查方法為人員電話訪問，有效樣本1341人。抽樣誤差在95%信心水準下。依性別、年齡、縣市及黃復興等變數進行加權。