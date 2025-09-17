賴清德民調創新低　郭正亮析關鍵在誠信問題

賴清德聲望。（圖：台灣民意基金會提供） 中評社台北9月17日電／台灣民意基金會16日公布民調顯示，賴清德聲望僅剩32.7%，創下歷史新低紀錄。民調也顯示，對於賴以“四項調整”回應民意，僅26%民眾認為有效，卻有高達58%持否定態度。對此，前“立委”郭正亮16日表示，賴清德目前最大的麻煩在於“誠信問題”。若政治人物的話語逐漸失去信任基礎，將使其公開發言難以獲得支持或廣泛傳播。



台灣民意基金會16日公布最新民調，賴清德聲望僅剩32.7%，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，在台灣，一個百分點約等於19.5萬人，25.1個百分點的意思是，當前不贊同賴執政表現的人已多過贊同的人近五百萬人左右。對上任16個月的賴而言，這無疑是一個空前的政治挫敗。



郭正亮16日於中天新聞節目《中天辣晚報》中分析指出，民調顯示賴清德正面臨相當嚴峻的挑戰。他直言，賴清德似乎過於在意“被掌聲包圍”，演講時常停頓等待鼓掌，這種表現方式容易引發外界批評。



郭正亮也提到，淡江大橋合龍儀式出現“最親民總統”布條的插曲，雖然被迅速撤下，但紅底黃字的設計被外界認為帶有反諷意味，進一步加深對賴的形象的負面觀感。他更直言，賴清德目前最大的危機在於“誠信問題”。



郭正亮指出，若政治人物的話語逐漸失去信任基礎，將使其公開發言難以獲得支持或廣泛傳播。他認為，賴清德僅上任一年多就陷入這樣的信任危機，顯示其政治處境相當嚴峻。



在2026地方選舉逐步升溫之際，賴清德聲望下探與柯文哲交保獲釋的政治效應交織，未來台灣政壇的權力板塊恐將持續出現變化。