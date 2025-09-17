南投雙十焰火試射出意外　許淑華下令檢討

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月17日電（記者 方敬為）南投縣今年首度爭取到雙十焰火主辦權，16日晚間於會場試射彩排，已吸引大批民眾到場搶先看，中國國民黨籍縣長許淑華親自督導。對於試射情況，許淑華今天表示，包括交通維持、現場照明、焰火高度等都有需要調整之處，尤其昨晚有民眾看焰火時不慎失足跌落河堤受傷，這方面她會要求有關單位加強安全維護措施，希望雙十當天能夠盡善盡美。



2025雙十焰火在南投舉辦，16日晚間試射彩排，1000發焰火彈升空，雖然只短短施放3分鐘結束，仍吸引不少民眾搶先到場觀賞。縣府表示，雙十當天焰火施放共有3萬發，時間將長達40分鐘，有12段主題，絕對比試射彩排還精采，歡迎大家屆時踴躍到南投共襄盛舉。



不過，南投雙十焰火試射彩排狀況不少，包括車輛管製造成貓羅溪畔周邊交通回堵，還發生觀賞焰火的民眾跌落河堤受傷意外，也讓首次承辦雙十焰火的南投縣政府繃緊神經。



許淑華17日出席“南投縣2025年度公、私立幼園園長與主任會議”，對於雙十焰火試放情況受訪表示，這次彩排主要是測試3到8吋焰火彈的佈彈與落焰狀況，確認施放角度與安全，同時也先行測試交通管制與場地安全維護情形，並加以檢討調整。