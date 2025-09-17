趙少康：民進黨否認中國　自己把自己毀了

針對美方表態支持“台灣地位未定論”。趙少康強調：台灣地位當然定了。（趙少康臉書） 中評社台北9月17日電／美國在台協會（AIT）、美國國務院近日相繼表態支持“台灣地位未定論”，宣稱二戰時期的文件均未決定台灣最終政治地位。前中廣董事長趙少康16日在臉書發文強調：“台灣地位當然定了”。他說，“台灣主權”是還給“中華民國”，當時的中國就是“中華民國”，“民進黨否認中國，是自己把自己毀了”。



“台灣地位80年前已經確定”！趙少康16日在臉書發文表示，今年是對日抗戰勝利80周年，美國為了抗中，AIT跟美國國務院這兩天先後表態支持“台灣地位未定論”。國務院批評中國大陸扭曲二戰文件，以脅迫、征服台灣。



趙少康提及，民進黨早就提出“台灣地位未定論”，一直沒成為主流意見。但是這幾年隨著美國與中國敵對加劇，在外交、經濟各領域角力，加上今年紀念抗戰勝利80周年的活動出籠，才讓“台灣地位未定論”受到討論。



趙少康強調，台灣地位當然定了！“台灣主權”是還給“中華民國”，當時的中國就是“中華民國”，民進黨否認中國，是自己把自己毀了。二戰時期沒有中華人民共和國，就是“中華民國”。“馬關條約”把台灣割讓給日本。二戰勝利後，開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約以及日本降伏文書都已經確認，將日本竊取的東北四省、台灣、澎湖及釣魚台歸還“中華民國”。



趙少康提醒，80年前，中華人民共和國根本不存在，台澎金馬當然是歸還給“中華民國”，而不是屬於中華人民共和國。民進黨為了搞“台獨”，否認“中華民國”存在，才是導致國家主權受到傷害的根本問題。