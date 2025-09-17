提升南投生育率　許淑華力促完善幼教環境

南投縣長許淑華表揚績優幼教人員。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月17日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“南投縣2025年度公私立幼兒園園長會議”，並親自表揚績優教保人員，同時向幼教界承諾提升職業福利與完善職場環境。許淑華表示，讓幼教工作者有合理待遇，可以兼顧幼教整體品質提升，也能讓家長能放心托育，期望透過園長會議建立良好溝通平台，凝聚共識，建構南投優質幼兒教育，促進南投生育率。



“南投縣2025年度公私立幼兒園園長會議”17日在草屯鎮敦和國小舉辦，許淑華縣長頒獎表揚當年度教學檔案評選及幼兒學習檔案評選、服務資深教保服務人員、服務績優教保服務人員、績優幼兒園等獲獎之教保服務人員等獎章，肯定獲獎人員樹立教學典範。



許淑華表示，公私立幼兒園會議約有190位園長出席，縣府安排南投縣政府各局處，就幼兒園環境設施設備維護管理、兒少保護、疾病防治保健，等等攸關幼兒教保實際運作及相關政策，提供最新的資訊與宣導內容。



許淑華強調，幼兒教育是教育的起點，也是教育的根基，她親自表揚績優工作人員，非常感謝獲獎的教保人員在幼教領域的默默耕耘與無私付出，展現教育熱忱，成為幼教界的優秀典範。