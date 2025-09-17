國民黨本土派站隊　決議挺郝龍斌當主席

前台北市長郝龍斌。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／中國國民黨主席選舉15日開始領表，國民黨本土派系與各地方議長們16日中午在新北市議會旁的海釣族餐廳聚會，由新北市議長蔣根煌與雲林縣前縣長張榮味主導，會中決議要力挺前北市長郝龍斌，也在規劃等郝龍斌登記領表時要一起前往陪同。



中廣前董事長趙少康與郝龍斌昨深夜長談，兩人最後盤點情勢後協調確定，決定由郝龍斌出馬競選黨主席，明天領表。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，有多人表態參選黨主席，包括羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、高雄市黨部中常委孫健萍、律師李漢中、前“國代”蔡志弘等，其中羅智強、張亞中及鄭麗文已於15日領表。



根據《風傳媒》報導，16日午在新北市議會旁的海釣族餐廳聚會，包含新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、屏東縣議長周典論以及台東縣前議長吳俊立、金門縣議長洪允典、連江縣議長張永江與張榮味的核心幕僚等人都有出席，但因為郝龍斌目前還未鬆口參選，所以議長們還不會有大動作挺郝，但預計會跟郝龍斌一起去領表登記。



此外，目前也傳出，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，因為自己無法參選，現在已經私下決定要力挺郝龍斌；而本土派精神領袖“立法院”前院長王金平，與國民黨前秘書長李乾龍、桃園市議長邱奕勝，則還是未定案要挺誰，但因為手上握有黨員票的議長與派系們多數已經表態，所以國民黨本土派力挺郝龍斌的趨勢已經可以說定案。