綠新北市徵召提名　蘇巧慧：一點都不擔心

綠委蘇巧慧接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）2026新北市長選戰，民進黨可望採徵召協調方式產生提名人選，有意挑戰的民進黨籍“立委”蘇巧慧17日被媒體問及會否擔心被沒收？蘇有自信地笑說，一點都不會擔心，民進黨是很有制度的政黨，照著制度走，會決定最強人選贏得選戰。



民進黨內有意競逐新北市長者，除蘇巧慧，尚有曾任民進黨秘書長、“內政部長”的“正國會”林右昌。



蘇巧慧是前“行政院長”蘇貞昌的女兒，2016年當選新北市“立委”至今，深耕新北市已約10年左有，蘇的大本營在新北市樹林區、鶯歌區。新北市自2010年升格後，國民黨已執政16年，民進黨在至今4次新北市長選舉中推出包含蔡英文、前“立法院長”游錫堃、前“行政院長”蘇貞昌、“外交部長”林佳龍等人參選，但最終都飲恨落敗。



民進黨“2026選舉對策委員會”17日將召開第二次會議，預計確定2026黨內選舉時程，選對會召集人邱義仁表示，選對會建議在農曆年前，把2026縣市長提名人搞定。至於2026新北市長選戰，台灣民眾黨主席黃國昌已表態參選，並透露獲前民眾黨主席柯文哲力挺，民進黨秘書長徐國勇則對外表達，選對會24日會做出決定，隨後向中執會報告，經過同意再執行。