王興煥：小黨結盟拚2026與綠分進合擊

台灣基進黨主席王興煥在記者會後接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月18日電（記者 張穎齊）台灣民意基金會16日發布民調，逾6成以上不滿意“賴政府”的施政表現，台派小黨如何發展？台灣基進黨主席王興煥向中評社表示，基進黨已與時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨等4黨結盟，拚2026地方選舉、一區提一人，而民進黨遇到的問題，他不認為是與台派小黨此消彼漲，而是分進合擊，共同一起淘汰藍白。



台灣基進17日舉行“急難來臨時，往哪跑？防空避難所清查計劃”記者會，王興煥則在此記者會後接受中評社訪問。



台灣基進創立於2016年，總部位於高雄。2024年“立委”選舉政黨得票率僅0.69%，無法再領政府補助款。今年6月，原本唯二的黨籍民代高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖宣布退黨，就沒有任何公職席次。



王興煥表示，民進黨有自己的課題要解決，民進黨要思考如何透過有感施政，找回選民認同，這才是民主的運行。其實台灣的泛本土公民是95%，衹有5%的台灣公民想當中國人。但在民主的運行下，認同台灣本土的選民，也不會把全部的票投給民進黨，還是很多人想支持反對黨。



王興煥說，而像基進黨這些小黨的存在，就是在台灣公民渴求第三勢力時，有新的選擇，基進黨與民進黨不是在分裂本土派的選票，這並非與民進黨此消彼漲、民進黨弱化就有利基進黨起來，而是在民主的需求下，會有很多人民支持反對黨，所以也出現流向中國國民黨、台灣民眾黨。



他說，可是藍白卻是不忠於台灣的政黨，因此基進黨與民進黨是分進合擊，基進黨可以是反對黨中的台灣本土認同第三勢力，吸引的選民仍是認同台灣本土，不是說去搶對民進黨施政不滿的選民。

